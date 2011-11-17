Нужна ли платная скорая помощь и перевозка больных в дополнение к муниципальной? Да, нужна для оказания дополнительной медицинской помощи. Нет, не нужна. Достаточно муниципальной скорой медицинской помощи.

Министерство здравоохранения Российской Федерации поставило точку в многолетнем споре об обязанности надевания бахил на вызове сотрудниками скорой медицинской помощи. Так, в письме ведомства говорится о том, что такая обязанность не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.

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Громкие отчеты московских властей о полном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан не соответствуют реальному положению дел. Реализуется вполне простая схема: дорогостоящие препараты просто не назначаются больным.

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Недавно в Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы были внесены изменения, согласно которым теперь онкологическим больным сотрудники «скорой» могут вводить наркотические обезболивающие препараты.

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Пользователь видеохостинга YouTube.com под ником Сергей Голощапов опубликовал видеозапись под названием «Не ждите скорую помощь. Она задействована в качестве такси», с необоснованными обвинениями в адрес сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ "Курманаевская РБ".

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С наступлением осени, больных, находящихся в московских больницах длительное время, все больше волнует вопрос: где можно покурить, дабы не нарушить установленный запрет. А насколько законно лишать гражданина права на получение медицинской помощи только на том основании, что он курит?

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Начался новый учебный год. И зачастую больные пожилые люди остаются одни в местах летнего отдыха, так как остальная семья уезжает в город: дети идут в школу, а их родители на работу.

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