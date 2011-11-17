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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. Об услугах: платная скорая помощь и перевозка больных.

НОВОСТИ КРАТКО: Вниманию москвичей! Платная скорая, неотложная помощь и перевозка больных выезжает в Подмосковье, где вы сможете получить квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости, организуется перевозка больных на лечение в Москву. 15.09.2016. С 1 октября 2016 г. в Москве действуют новые алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. 11.03.2014. Министерство здравоохранения Московской области взяло курс на борьбу и полное уничтожение частной медицины на своей территории. 23.12.2013. С нового года вступает в силу новый порядок оказания скорой медицинской помощи: при отсутствии угрозы жизни следует обращаться в отделение неотложной помощи районной поликлиники. 17.11.2011. Средняя заработная плата врача скорой помощи в Москве составит 84 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. 14.12.10. В 2011 году 1 вызов муниципальной скорой медицинской помощи или бригады перевозки больных обойдется налогоплательщикам в 5800 рублей. Так что московская скорая далеко не бедная. 28.08.09. В Чите судят главу местного аэроклуба РОСТО Олега Корсакова, обвиняемого в том, что осуществлял авиационную перевозку больных детей и рожениц из труднодоступных районов без специальной лицензии, несмотря на то, что в полетах участвовали врачи Центра медицины катастроф. «Чиновничья дурь дошла до небес», - пишет по этому поводу «МК». 27.07.09. Из сводки МВД: платная скорая помощь и перевозка больных, работающая без лицензии, была выявлена сотрудниками УБЭП в Астрахани. Возбуждено уголовное дело. Подробности читайте в наших новостях.
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Минздрав России: сотрудники скорой помощи не обязаны надевать бахилы на вызове

Министерство здравоохранения Российской Федерации поставило точку в многолетнем споре об обязанности надевания бахил на вызове сотрудниками скорой медицинской помощи. Так, в письме ведомства говорится о том, что такая обязанность не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.

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Медицина Москвы: как реализуется схема обмана больных со льготным лекарственным обеспечением

Громкие отчеты московских властей о полном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан не соответствуют реальному положению дел. Реализуется вполне простая схема: дорогостоящие препараты просто не назначаются больным.

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Скорая медицинская помощь в Москве теперь может использовать наркотики для онкобольных

Недавно в Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы были внесены изменения, согласно которым теперь онкологическим больным сотрудники «скорой» могут вводить наркотические обезболивающие препараты.

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Скорая помощь: очередная "охота на ведьм" в Оренбургской области

Пользователь видеохостинга YouTube.com под ником Сергей Голощапов опубликовал видеозапись под названием «Не ждите скорую помощь. Она задействована в качестве такси», с необоснованными обвинениями в адрес сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ "Курманаевская РБ".

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Законно ли запрещать курить больным в больнице? Нет.

С наступлением осени, больных, находящихся в московских больницах длительное время, все больше волнует вопрос: где можно покурить, дабы не нарушить установленный запрет. А насколько законно лишать гражданина права на получение медицинской помощи только на том основании, что он курит?

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Куда обращаться за медицинской помощью больным, оставшимся на даче?

Начался новый учебный год. И зачастую больные пожилые люди остаются одни в местах летнего отдыха, так как остальная семья уезжает в город: дети идут в школу, а их родители на работу.

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платная скорая помощь, перевозка больныхПлатная скорая и неотложная медицинская помощь, перевозка больных

На что Вы можете рассчитывать, сделав заказ на платную перевозку больных? Грамотную, аккуратную и бережную перевозку больных сегодня обеспечивают, как правило, частные службы скорой медицинской помощи и перевозки больных, имеющие больше возможности комплектации бригад по перевозки больных медицинским персоналом и оборудованием. Тем более, что перевозки больных сегоднят осуществляются далеко за пределы муниципальных образований, практически по всей России.

больничный лист купить, оформлениеЗдоровье: можно ли купить настоящий больничный лист?

Практически 90% больничных листов, продаваемых через посредников, являются поддельными. Все бланки распределяются по медицинским организациям Фондом социального страхования и подлежат строгому учету. Отличить настоящий больничный лист от поддельного несложно. Если Вам все же понадобилось оформить больничный лист, обратитесь к врачу с жалобами на здоровье. Как говорят сами медики, здоровых людей не бывает, бывают плохо обследованные.

женское здоровье - климакс, менопаузаЖенское здоровье: климакс - закат жизни или начало новой?

Наступление менопаузы – серьезный экзамен в жизни женщины. Потеря поклонников, уход уже взрослых детей из семьи, а зачастую и смерть родителей. В период климакса происходит перестройка всего организма: появляются «приливы» к лицу, расстройства психики, заболевания мочеполовой системы, а также изменения кожи в виде морщин. Возможно возникновение новых или обострение хронических заболеваний, а в 35% случаев развивается остеопороз.  «В этот период женщина вполне может оставаться красивой и соблазнительной», - говорит директор по научным коммуникациям группы L’Oreal Патрисия Пино. Что рекомендуют специалисты?

здоровый ребенок - в здоровой семьеЗдоровый ребенок - в здоровой семье

Основная задача родителей – правильно и рационально организовать использование времени после школы. С одной стороны, ребенок не должен быть ленивым и распущенным, но излишняя строгость родителей может только навредить. Здоровый ребенок может вырасти только в здоровой семье. Что рекомендуют детские психологи и педагоги? 

 

свободная семьяСвобода в семье - это развод?

Все стратегии, применяемые в развитых странах мира, где принята установка на преодоление демографических проблем, сопрягается с политикой гендерного равноправия. У нас же наоборот: все политические деятели, когда говорят о том, что нам необходимо выйти из демографического кризиса, ссылаются на то, что женщину нужно вернуть к домашнему очагу. Что держит современную семью? Сегодняшняя семья – это тот союз, в котором люди пытаются найти поддержку и помощь в самореализации, а также стремление к счастью – нормальное, здоровое стремление.

психологи и сексологи о мужском здоровьеПсихологи и сексологи о мужском здоровье

 Здоровый мужчина – это всегда любящий и любимый мужчина. В гармоничных браках мужчины лучше питаются, меньше болеют, более активны на работе, а также дольше сохраняют сексуальное здоровье, вопреки бытующему мнению о пользе половых связей вне семьи. К сожалению, лишь 12% мужчин пытаются решить возникшие проблемы, находясь в браке. Большинство, 74% - решают свои психологические и физиологические проблемы после развода.

здоровье и медицина в условиях российского капитализмаЗдоровье и медицина в условиях российского капитализма

Мы вспоминаем о здоровье только тогда, когда требуется уже скорая помощь или перевозка больных в стационар. Почему мы не задумываемся о себе раньше? В нынешних экономических условиях здоровье тоже стало капиталом, причем самым ценным. Сегодня государству мы не нужны. Поэтому в первую очередь, нужно поменять отношение к себе: любой, даже внешне здоровый человек должен понимать, что он может заболеть. И самостоятельное прохождение диспансеризации должно стать привычкой, обыденным делом.

С анонсами других новостей медицины, здоровья и общественной жизни можно ознакомиться в основных разделах сайта: ЗДОРОВЬЕ  СКОРАЯ ПОМОЩЬ

 

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