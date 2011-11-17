НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ОБЗОР СОБЫТИЙ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. Об услугах: платная скорая помощь и перевозка больных.
НОВОСТИ КРАТКО: Вниманию москвичей! Платная скорая, неотложная помощь и перевозка больных выезжает в Подмосковье, где вы сможете получить квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости, организуется перевозка больных на лечение в Москву. • 15.09.2016. С 1 октября 2016 г. в Москве действуют новые алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. • 11.03.2014. Министерство здравоохранения Московской области взяло курс на борьбу и полное уничтожение частной медицины на своей территории. • 23.12.2013. С нового года вступает в силу новый порядок оказания скорой медицинской помощи: при отсутствии угрозы жизни следует обращаться в отделение неотложной помощи районной поликлиники. • 17.11.2011. Средняя заработная плата врача скорой помощи в Москве составит 84 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. • 14.12.10. В 2011 году 1 вызов муниципальной скорой медицинской помощи или бригады перевозки больных обойдется налогоплательщикам в 5800 рублей. Так что московская скорая далеко не бедная. • 28.08.09. В Чите судят главу местного аэроклуба РОСТО Олега Корсакова, обвиняемого в том, что осуществлял авиационную перевозку больных детей и рожениц из труднодоступных районов без специальной лицензии, несмотря на то, что в полетах участвовали врачи Центра медицины катастроф. «Чиновничья дурь дошла до небес», - пишет по этому поводу «МК». • 27.07.09. Из сводки МВД: платная скорая помощь и перевозка больных, работающая без лицензии, была выявлена сотрудниками УБЭП в Астрахани. Возбуждено уголовное дело. Подробности читайте в наших новостях.
Министерство здравоохранения Российской Федерации поставило точку в многолетнем споре об обязанности надевания бахил на вызове сотрудниками скорой медицинской помощи. Так, в письме ведомства говорится о том, что такая обязанность не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.
Громкие отчеты московских властей о полном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан не соответствуют реальному положению дел. Реализуется вполне простая схема: дорогостоящие препараты просто не назначаются больным.
Недавно в Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы были внесены изменения, согласно которым теперь онкологическим больным сотрудники «скорой» могут вводить наркотические обезболивающие препараты.
Пользователь видеохостинга YouTube.com под ником Сергей Голощапов опубликовал видеозапись под названием «Не ждите скорую помощь. Она задействована в качестве такси», с необоснованными обвинениями в адрес сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ "Курманаевская РБ".
С наступлением осени, больных, находящихся в московских больницах длительное время, все больше волнует вопрос: где можно покурить, дабы не нарушить установленный запрет. А насколько законно лишать гражданина права на получение медицинской помощи только на том основании, что он курит?
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